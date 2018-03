U&D, Gemma Galgani contro Tina Cipollari: "Non torno con Giorgio per colpa sua"

© RIPRODUZIONE RISERVATA

ROMA – “Senza dubbio è un ostacolo per una sua riconciliazione con Giorgio”. Leggo.it torna a parlare di “” e dei protagonisti del trono over.Una delle cause del mancato ritorno di fiamma fra Gemma Galgani e Giorgio Manetti nella trasmissione di Maria De Filippi sarebbe la presenza di Tina Cipollari, che in molti danno sentimentalmente vicino a Giorgio: “lo credo – ha fatto sapere a “DiPiù” - che fra Giorgio e Tina ci sia soltanto una grande amicizia. Ma Giorgio è molto legato a lei e la tiene in grandissima considerazione e ci tiene ad avere la sua approvazione, su tutto.Più che gelosa sono stizzita: perché Tina si intromette sempre in cose che non la riguardano. Non la considero una rivale in amore: ma la considero una mia rivale in tutto il resto”. Quella di tina sarebbe una persecuzione: “Mi attacca continuamente, in modo troppo pesante, aggressivo: lei non è ostile nei miei confronti, è molto di più. Lei con me non parla, urla E sinceramente ancora non ho capito le ragioni di tutto questo livore. Forse le dà fastidio che io alla mia età, abbia ancora tanto entusiasmo, tanta voglia di mettermi in gioco, di vivere, di amare: magari vorrebbe vedermi chiusa in un ospizio”