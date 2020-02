Uomini e donne, Tina Cipollari verso l'addio? Matrimonio col fidanzato Vicenza Ferrara

Tina Cipollari potrebbe lasciare il suo ormai storico posto come opinionista nel programma “Uomini e donne”, condotto da Maria De Filippi. Dopo anni infatti la Cipollari potrebbe salutare pubblico e conduttrice per sposare Vincenzo Ferrara.

Fra Tina e il nuovo compagno, con cui si è fidanzata dopo la fine del matrimonio con Kikò Nalli, si era parlato di crisi, ma poi lui era intervenuto direttamente sull'argomento assicurando che non c’era nessun problema nel loro rapporto, se non la distanza dato che lui a abita a Firenze e lei a Roma. Per superare l'ostacolo, dagli ultimi gossip sembra che i due abbiano deciso di sposarsi, probabilmente nel mese di marzo.

La decisione è problematica dal punto di vista lavorativo per la Cipollari, quotidianamente impegnata con la registrazione del programma e lei dovrebbe quindi abbandonarlo. La mancanza in tramssisone però potrebbe essere soltanto momentanea e la storica opinionista potrebbe tornare ad occupare la sedia di “Uomini e donne” appena tornata dal viaggio di nozze. Nel mentre si starebbe cercando una sostituta e in lizza sembrano esserci Karina Cascella e l’acerrima nemica di Tina, Gemma Galgani, che si trasformerebbe (temporaneamente) da dama del trono over a opinionista.

Ultimo aggiornamento: 17:12

