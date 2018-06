Sara Affi Fella e Luigi Mastroianni in crisi? Lorenzo Riccardi se la "ride"

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Il rifiuto forse brucia ancora, mapuò tornare a sorridere e lo fa virtualmente su. Per i followers è un commento alla crisi conclamata e confermata tra Sara Affi Fella e Luigi Mastroianni. Due emoticon che ridono sono apparse in una delle sue Stories.Dalla scelta aè passato solo un mese, ma l'ex tronista è già in crisi con il suo corteggiatore. Lorenzo è stato rifiutato nella fase finale e ora "ride di gusto". Molto attivo sui social, deve aver letto l'intervista in cui la ragazza spiega che ha problemi di coppia.«Io e Luigi - ha dichiarato l'ex tronista - stiamo vivendo un momento di crisi, è vero. Ci sono delle problematiche personali importanti da risolvere. Lui ha dei dubbi, ma prima di prendere una decisione definitiva, vogliamo vederci di persona! La situazione è complicata. Sono sorte delle problematiche che coinvolgono entrambi. Al momento so solo che in questi giorni sul web mi sono state rivolte tante accuse infondate. E’ stato detto persino che nel frattempo c’era del tenero tra me e Francesco Monte, semplicemente perché eravamo nello stesso locale a Ibiza. Oltre al fatto che eravamo persino a due tavoli differenti, io e Francesco siamo solo amici e abbiamo un buon rapporto per via della mia collaborazione con l’agenzia di suo fratello. Tutto qua».