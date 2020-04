Uomini e Donne sta per tornare. L'indizio arriva da Raffaella Mennoia. Per effetto del Dpcm e nel rispetto delle norme per combattere l'emergenza coronavirus, circa un mese fa le registrazione del dating show di Maria De Filippi sono state interrotte, così come tantissimi programmi tv. Ora però sembrano esserci novità interessanti in vista.

LEGGI ANCHE:

Super finale, Paola Di Benedetto vince la quarta edizione del Grande Fratello Vip

Buone notizia per i fan di Uomini e Donne. Le registrazioni terminate un mese fa a causa dell'emergenza coronavirus potrebbero presto riprendere. Un indizio arriva da una delle autrici del dating show di Maria De Filippi, Raffaella Mennoia che sul suo account Instagram ha scritto: «Assembramenti del passato..assembriamoci presto❤️ @uominiedonne stiamo lavorando per voi..con la speranza di farvi un po’ di compagnia.. ci siamo quasi..ma senza assembramenti..stare vicini da lontani💕😷ps una sfinge egizia». Parole che fanno ben sperare, anche se non c'è una data ufficiale. Quello che però possiamo dirvi è che sta iniziando un nuovo format in cui si possono corteggiare, a parole, Giovanna Abate e Gemma Galgani. Come? Iscrivendosi sulla piattaforma di Witty tv, conoscenze dunque che saranno virtuali, proprio per arginare l'emergenza Covid-19.

Ultimo aggiornamento: 13:06

© RIPRODUZIONE RISERVATA