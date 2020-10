Uomini e donne, Maria De Filippi e il cambiamento storico nel trono classico. Tutta "colpa" del covid

Un grande cambiamento a “Uomini e donne” di Maria De Filippi. La conduttrice infatti avrebbe preso una decisone molto importante sul “trono classico”, parte fondamentale della trasmissione, in linea con la lotta alla diffusione del coronavirus.

Nella registrazioni della puntata di “Uomini e donne”, come fanno sapere le indiscrezioni sulla rete, Maria De Filippi infatti avrebbe deciso che durante le avventure sentimentali del trono classico, i protagonisti non potranno scambiarsi baci.

A chi siede sul trono rosso, vestendo i panni del tronista, sarebbe quindi assolutamente vietato baciare le corteggiatrice che arrivano per conquistare il suo amore. Una decisione importante che cambierà il dating show, presa appunto per via dell’aumento esponenziale di contagiati da coronavirus.

