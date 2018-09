U&D, Mastroianni dopo Sara Affi Fella rinuncia al trono: «Vorrebbe Mara Fasone»

di Silvia Natella

Uomini e Donne: Mara, Lorenzo, Teresa e Luigi. Presentati oggi i nuovi tronisti

Galeotto fu il trono a, ma per la prima volta nella storia del programma condotto daCupido ha scagliato la sua freccia da un trono all'altro.noto al grande pubblico per essere stato la scelta di("paparazzata" dacon Vittorio Parigini)sarebbe pronto a rinunciare alla poltrona e a decine di ragazze nuove perLa notizia sconvolge non solo i diretti interessati come la Fasone e le giovani arrivate per conoscerlo, ma anche gli altri tronisti e opinionisti dello studio.A comunicare il colpo di scena alle ragazze scelte da Mastroianni per l'esterna ci pensasenza risparmiare "battutine" sul vecchio rivale; mentre Mara Fasone spiega di aver sognato poco prima proprio l'ex di Sara. «Non fai che confermarmi la persona meravigliosa che sei», è la confessione di Mara al cospetto di Mastroianni. E se la ragazza esclude di abbandonare il trono per scendere dalle scale per lui, il giovane si riserva del tempo per pensarci. «Se c'è un colpo di fulmine da parte di entrambi abbandonate il programma», fa sapere uno degli autori, ma la "botta" in testa è solo per Mastroianni, che scatena le polemiche e con tutta onestà si siede dall'altra parte.La storia tra Mastroianni e Affi Fella è durata poche settimane. Dopo la scelta, sarebbero emersi problemi da entrambe le parti. Sembra, tuttavia, che tutti e due abbiano dimenticato la vecchia passione. Sara Affi Fella è stata vista, in esclusiva su Leggo, insieme aI due sono statimentre prendevano un caffè e si scambiavano tenerezze.