Uomini e donne, anticipazioni della puntata: ecco cosa succederà nel trono classico e over

Anticipazioni intense per Uomini e donne. Questo fine settimana sono in corso le registrazioni delle nuove puntate e, come riporta la pagina Instagram “Uominiedonneclassicoeover” di Lorenzo Pugnaloni, i cavalieri e le dame del trono over ma anche Luca Salatino e Veronica Rimondi, del trono classico, tornano in studio per una nuova registrazione in cui, sicuramente, non mancheranno i colpi di scena. Occhi puntati sullo storico cavaliere Riccardo Guarnieri che, tornato in studio dopo una lunga assenza, ha cominciato a frequentare una ragazza del parterre femminile con cui la conoscenza è partita benissimo.

Curiosità anche intorno ad un altro ex di Ida Platano (anche lei storica del trono over ed ex di Riccardo Guarniei), ovvero Alessandro Vicinanza. Dopo aver ammesso di pensare ancora a Federica Aversano, ha deciso comunque di concedersi una possibilità. Tuttavia, nella scorsa registrazione, Alessandro aveva chiuso la conoscenza con una nuova ragazza. Cosa sarà successo?

Spazio anche per il trono classico. Luca Salatino continua a dividersi tra Lilli, Soraia e la nuova corteggiatrice Aurora. Per tutte e tre prova un forte interesse anche se ha ammesso di essere più attratto da Aurora. Nelle scorse puntate, la scelta di Luca sembrava ancora lontana. Che ci sia una scelta improvvisa alle porte?

Occhi puntati anche su Veronica. Il percorso della tronista è iniziato da poche settimane, ma sta già regalando delle emozioni al pubblico che sta apprezzando sempre di più il suo modo di fare diretto e schietto. Senza filtri, Veronica non concede sconti ai suoi corteggiatori. Nessun bacio ancora: si attendono news.

