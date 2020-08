Uomini e Donne, Maria De Filippi anticipa la messa in onda e torna con una nuova formula "anti - Covid"

Ultimo aggiornamento: 18:59

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Uomini e Donne anticipa la messa in onda e torna con una nuova formula "anti - Covid". Buone notizie per i fan della trasmissione cult di Maria De Filippi. L'appuntamento con tronisti e corteggiatori arriva prima del previsto e festeggia le nozze d'argento tagliando il traguardo della 25ma edizione.Dopo la consueta pausa estiva,La scena in studio è stata completamente rinnovata: spazi molto piu’ampi, led a 360 gradi circolare al centro dello studio e due passerelle laterali sopraelevate da dove scendono i protagonisti del talk dei sentimenti.con questa edizione taglia il traguardo delle 25 stagioni. Capace da sempre di intercettare e anticipare i gusti del pubblico, consolidando una vastissima fetta di fedeli telespettatori e confermandosi programma leader assoluto di ascolti nella sua fascia di programmazione, nella scorsa stagione Uomini e Donne ha conquistato anche l’ambito scettro di programma tv più visto dell’anno su apparecchi digitali (pc, smartphone, tablet, smart tv) con quasi 20 milioni di ore di contenuto visto on line.Immancabili in studio gli storici e amati opinionisti del programma, che commentano le vicende e dispensano consigli.