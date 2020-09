Unomattina: Monica Giandotti e Marco Frittella daranno il buongiorno agli italiani. Riparte domani, 7 settembre, dal lunedì al venerdì su Rai1 dalle 6.45 alle 9.50, l’edizione invernale del programma in collaborazione con il TG1. La formula sarà quella tradizionale: una lunga diretta con notizie e approfondimenti dall’Italia e dal mondo.

Riparte domani, 7 settembre, l’edizione invernale di “Unomattina”, in onda dal lunedì al venerdì su Rai1 dalle 6.45 alle 9.50 in collaborazione con il TG1. Una coppia inedita quest’anno darà il buongiorno agli italiani: Monica Giandotti e Marco Frittella.

All’interno del programma - rivisitato nella sua scenografia e nella veste grafica - saranno trattati tutti i temi di attualità: dal dibattito legato alle vicende di politica interna, alla cronaca, all’economia, in un momento complesso per il Paese alle prese con la ripartenza dopo l’emergenza Covid.

Ogni settimana reportage, inchieste e storie di un’Italia che vuole e che deve ripartire dal punto di vista economico e sociale. Non mancheranno approfondimenti legati alle tematiche ambientali e alla violenza di genere.

E ancora, costume e intrattenimento con ospiti del mondo del cinema, della musica e del teatro. Come di consueto, la medicina occuperà uno spazio importante: “Unomattina” vuole essere, infatti, un vero sportello informativo per la salute del cittadino e per la qualità del sistema di cure.

Particolare attenzione sarà riservata ai ragazzi, che si apprestano a riprendere le attività scolastiche dopo 6 mesi di assenza dalla scuola. E subito dopo verranno seguiti i primi appuntamenti politici della stagione: il referendum sul taglio dei parlamentari e le elezioni regionali in agenda per il 20 e 21 settembre.

Ogni argomento sarà arricchito da servizi girati sul territorio e da collegamenti con la squadra degli inviati Rai che racconteranno fatti di attualità e di costume, curiosità e iniziative imprenditoriali della provincia italiana.

“Unomattina”, infine, sarà anche una finestra sul mondo attraverso i collegamenti in diretta con i corrispondenti Rai dalle varie sedi estere. Il tutto accompagnato dalle consuete edizioni del TG1 del mattino.

Ultimo aggiornamento: 17:37

