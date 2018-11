Mauro Corona insulta le due conduttrici «Andate a quel paese»

@Unomattina solidarietà alle due giornaliste che questa mattina sono state insultate da Mauro Corona che manda al quel paese le due donne e urla di poter convocare lui il consiglio dei ministri straordinario grazie ai suoi contatti diretti col ministro Salvini...😳 #pazienza — anna cardinale (@cardinale_anna) 5 novembre 2018

Insulti in diretta nel corso diin onda stamani su Rai Uno. Lo scrittore e alpinista, in collegamento telefonico con lo studio, ha attaccato pesantemente le due conduttrici Benedetta Rinaldi e Valentina Bisti. Corona era intervenuto in trasmissione per parlare dei danni del maltempo in Italia, ma le due presentatrici hanno dovuto tagliare corto per fare spazio al TG1. «Non chiamatemi più se non mi lasciate finire di spiegare il concetto, andate a quel paese», ha dichiarato imbufalito lo scrittore, lasciando di stucco le due conduttrici.Corona, da sempre molto sensibile alle tematiche ambientali, non ha evidentemente preso di buon grado il poco spazio concessogli in trasmissione per parlare dei danni causati dal maltempo. D'altra parte la Rinaldi e la Bisti non hanno fatto altro che rispettare i tempi televisivi, sempre più stringenti a causa della pubblicità. Corona ha alzato i toni, utilizzando parole non proprio gentili nei confronti delle due presentatrici, gesto che ai telespettatori non è piaciuto ed è stato stigmatizzato a più riprese sui social.