Unomattina, il collegamento salta e l'inviata impreca: Valentina Bisti resta spiazzata

Una partenza decisamente difficile per la nuova edizione di Unomattina. Mentre si parlava dell'omicidio di Elisa Pomarelli a Piacenza, la nuova conduttrice,, era pronta a far partire ilcon un'inviata, ma per un disguido tecnico le cose non sono andate per il verso giusto.Dopo un'attesa di qualche secondo, l'inviata Carlotta Ricci non compariva ancora in video. L'audio, però, era regolarmente attivo e la giornalista si è lasciata andare ad un': «Ma come c***o è possibile?». Forse un comportamento forse poco professionale, ma umanamente comprensibile se si pensa che quella di oggi era la prima puntata della nuova edizione.La conduttrice, Valentina Bisti, resta sbigottita ma cerca di rimediare subito: «Non ci sente, abbiamo problemi col collegamento. Ora passiamo ad altro e torneremo a collegarci più tardi».