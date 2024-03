Stand up, momenti musicali, ballo e satira sull’attualità sono gli ingredienti di “Capa Fresca”, lo spettacolo che Giovanni Vernia porterà in scena sabato, 9 marzo, alle ore 21,15 al Teatro delle Api di Porto Sant’Elpidio. Vernia tornerà il 6 aprile nelle Marche, al Ventidio Basso di Ascoli Piceno.

Giovanni Vernia, perché il titolo “Capa fresca”?

«É l’appellativo con cui mi chiamava mio padre, il suo modo di chiamarmi quando combinavo qualcosa, diceva che non pensavo alle cose serie. Racconterò questo aneddoto, ma vorrei aggiungere che il non pensare alle cose serie è un pretesto per avere un antidoto alla vita di oggi. Siamo liberi di commentare, è vero, così come il fatto che possiamo avere moltissime informazioni, scegliere il programma televisivo, ma tutto è guidato da un algoritmo che in realtà è quello che sceglie e noi siamo schiavi di telefoni, dei social, dell’intelligenza artificiale».

In che senso?

«Io viaggio molto e mi confronto con determinati ideali. Le posso fare un esempio: la televisione ha moltissime piattaforme, ma è possibile che come prime in classifica ci siano delle serie coreane o di altri paesi diversi? Questi sono gli algoritmi, ma non parliamo dell’intelligenza artificiale, che è pure peggio: finché la si usa come supporto va bene, ma quando ti ruba la fantasia no. Pensi che c’è chi la usa per scrivere, così si reprime la fantasia, alla base dell’umorismo che è anche una grande arma contro la depressione. La fantasia ha dato origine a tante belle cose e la “Capa fresca” è anche l’antidoto contro le ansie».

Per questo dice che lo spettacolo è «pieno di follia, liberazione e un toccasana»?

«Ci sono cose folli dentro, c’è la mania di essere attaccati al telefono. All’ingresso del teatro io metto un Qr code, che il pubblico può inquadrare e riceve il messaggio “vuoi disturbare Giovanni Vernia”? É folle, ma allo stesso divertente: ci sarà un momento in cui io farò cose in base alla risposta del pubblico. Le farò con il mio corpo di ballo, che sono io, grazie all’aiuto delle immagini 3D».

É il lato utile della tecnologia?

«Sì, poi ci saranno anche cartonati per farsi i selfie…».

In un mondo in cui ci sono tanti luoghi comuni, è difficile avere la Capa fresca?

«Difficile, non è semplice e non è nemmeno facile affrontarli. Certo è più facile e immediato arrabbiarsi, ma con un po’ di “Capa fresca” tutto viene meglio».

Quando e perché ha abbracciato la comicità?

«Sono nato comico da piccolo, imitavo i miei parenti, sono tutti dislocati tra la Sicilia e la Puglia. Lì assimilavo tanto, imitavo uno zio che poi se la prese a male, si offendeva e poi non arrivavano gli auguri di Natale. Sono cresciuto con questa vena comica, poi a Milano, dove lavoravo in un’azienda, avevo proprio la vena del “pirla”. Imitavo i miei capi, poi ho iniziato con l’improvvisazione in un locale e infine ho creduto di fare questo».

Il pubblico si diverte con lei ma lei, Vernia, con chi si diverte?

«Il mio divertimento? É lo stare sul palco, mi diverto con gli spettatori, per me è quasi come una droga. Arrivo nei teatri stanco dai viaggi, ma quando salgo sul palco, come sento il suono degli applausi, tutto passa. É come una dose di endorfina».