Umberto Tozzi, gravissimo lutto alla vigilia di Sanremo: «Riposa in pace»

Morto all'età di 79 anni, Franco Tozzi, fratello del noto cantautore Umberto Tozzi, che per commemorare suo fratello scrive sui social : «Ringrazio dal profondo del cuore tutte le persone che mi sono vicine in questo momento di grande dolore. Riposa in pace Franco».

Umberto Tozzi: il dolore per la morte del fratello

Poi su Instagram pubblica una foto in bianco e nero che li ritrae insieme e aggunge «Ciao Franco».

Come Umberto, anche Franco condivideva la passione per la musica, infatti nel 1964 ha vinto al Festival di Castrocaro con il brano Due case, due finestre, nel 1965 partecipa al Festival di Sanremo in coppia con Johnny Tillotson e poi ad "Un disco per l'estate" dove si classifica al 2º posto (subito dopo Orietta Berti) con quella che è ancora oggi la sua canzone più famosa, I tuoi occhi verdi.

Nel 1996 torna al festival di Sanremo per duettare con Bobby Vinton con la canzone «Io non posso crederti».

Numerosi i successi di Franco Tozzi, che nel corso della sua carriera ha pubbblicato decine di singoli e ben cinque album.