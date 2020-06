Ultimo, il 25 giugno del 2021 farà tappa al Del Conero

ANCONA - Spunta il primo big per l'estate 2021. E' stato riprogrammato il tour di Ultimo negli stadi. Il 25 giugno farà tappa al Del Conero. Con 35 dischi di platino, 18 dischi d’oro, Ultimo è il cantante più ascoltato su Spotify nel 2019. Il suo album “Colpa delle favole” (triplo disco di platino) si è aggiudicato il primo posto della classifica annuale Top Of The Music Fimi/GFK 2019, che include i canali fisico, digitale e streaming premium. L’artista romano impone così la sua presenza nelle prime posizioni con ben due album e si attesta il quarto posto con “Peter Pan” (febbraio 2018, quadruplo disco di platino), restando anche in Top 15 con il disco “Pianeti”, uscito nel 2017 e certificato doppio disco di platino, alla posizione numero 11. Ad dell'anno scorso inizia il “Colpa delle favole tour”, tournée interamente sold out in 19 palazzetti italiani,che si chiude con “La Favola”, una speciale data evento sold out che, il 4 luglio 2019, lo ha visto protagonista all’Olimpico di Roma davanti a oltre 60 mila persone. Dal 12 marzo è disponibile il nuovo video di “Tutto questo sei tu”, in una speciale versione piano, voce e violino registrata nei prestigiosi Capitol Studios di Los Angeles. © RIPRODUZIONE RISERVATA