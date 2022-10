Ultimo, nuovo singolo “Ti va di stare bene”: a luglio riparte il tour negli stadi

Ritorna i grande stile Ultimo che, da oggi 28 ottobre 2022, pubblica il suo nuovo singolo “Ti va di stare bene”, disponibile in radio e su tutte le piattaforme digitali. Per il nuovo brano, il cantante romano ha scelto un'atmosfera pop e rock che racconta il desiderio di rivolgere alle persone, una domanda semplice e bella: "ti va di stare bene?".

Il singolo è il secondo tassello del nuovo percorso discografico di Ultimo che ha avuto inizio con la pubblicazione di “Vieni nel mio cuore”, brano certificato disco di platino e stabile da oltre 120 giorni nella Top 50 Italia di Spotify. Attraverso un breve video caricato sui suoi profili social, Ultimo ha spoilerato un piccolo estratto della canzone, seduto al pianoforte dell'aeroporto di Fiumicino. E da mercoledì, è stata pubblicata anche un’anteprima del singolo su TikTok.

I successi di Ultimo

Oltre a 18 dischi d’oro e 53 dischi di platino, tra cui anche il disco d’oro per la collaborazione con Ed Sheeran per il singolo “2step”, Ultimo è stato premiato da SIAE con l’importante riconoscimento del biglietto di diamante (15 date, 11 sold out e oltre 600mila spettatori) per lo straordinario successo del tour Ultimo Stadi 2022.

Presto in tour

Il prossimo anno Ultimo tornerà a suonare dal vivo durante il tour Ultimo Stadi 2023: “La favola continua…”, prodotto da Vivo Concerti, che partirà con una doppia data allo Stadio Olimpico di Roma il 7 e l’8 luglio per poi proseguire a Milano presso lo Stadio San Siro il 17 e 18 luglio.