Ultimo, pronto il tour 2020 negli stadi: ecco tutte le date dei concerti

Dopo lo straordinario successo del concerto dello scorso giovedì sera all'Olimpico davanti a sessantamila persone, Ultimo ha annunciato gli stadi in cui si esibirà nella prossima estate, quella del 2020. Da Firenze, l'apertura il 6 giugno, a Roma, la chiusura del 22 luglio, l'artista toccherà tutta l'Italia. I biglietti saranno disponibili da giovedì alle 11.guarda quindi già al futuro. Replicare il successo di questa stagione per consacrare il ruolo di primo piano nella musica italiana. Riempire uno stadio come l'Olimpico, con 60mila fan estasiati, lo ha fatto entrare di diritto nell'olimpo dei grandi. Sono passati solo due anni da quando aveva solo 10 spettatori al mercato del Testaccio. «Sto bruciando le tappe - aveva detto dopo lo show - Non penso sia sbagliato provare a fare il passo più lungo della gamba. Ho sempre avuto bisogno di strafare».Si tratta di otto date imperdibili per tutti i fan di Ultimo, pronto per primo tour negli stadi nel 2020, dopo le 19 tappe nei palasport, tutti soldout, e “Favola”, il concerto allo stadio Olimpico di Roma del 4 luglio.I biglietti sono disponibili in pre-sale fan club da mercoledì 10 luglio 2019 a partire dalle ore 11, mentre sul sito didal giorno successivo, giovedì 11 luglio alle 11. Infine nei punti vendita autorizzati TicketOne dalle 11 di domenica 14 luglio., STADIO ARTEMIO FRANCHI, STADIO SAN PAOLO, STADIO SAN SIRO, STADIO BRAGLIA, STADIO ADRIATICO. STADIO SAN NICOLA, STADIO SAN FILIPPOSTADIO OLIMPICO