La porta dei sogni, l'ospite di Mara Venier apre quella dello studio e si ritrova in India. Fan su Twitter: «Non è possibile»

Ieri sera è andata in onda la prima puntata del nuovo show condotto da Mara Venier, nel corso del quale la conduttrice realizza i sogni degli ospiti in studio. Ma ieri una storia in particolare avrebbe attirato l'attenzione del pubblico.Mara Venier la invita ad aprire una delle porte in studio. Il pubblico è convinto che dalla porta uscirà Kartik, il giovane indiano. Ma quando Sofia apre la porta avviene l'incredibile.Terminato il romantico appuntamento, Sofia attraversa di nuovo la porta e torna in studio. E stavolta è Kartik ad arrivare.Su Twitter piovono commenti. «». E ancora: «». C'è chi non apprezza il fatto che il programma sia registrato «Mina la veridicità delle storie», ma c'è anche chi fa i complimenti a zia Mara «sempre bravissima».