Luca Bottura per attaccare Barbara D'Urso offende i suoi telespettatori: «Sono analfabeti»

La preghiera recitata domenica sera in diretta da Barbara D'Urso e Matteo Salvini, ha scatenato una lunga serie di polemiche, fino addirittura a spingere qualcuno a lanciare una petizione online per far chiudere i programmi della conduttrice di Mediaset. Al di là della dubbia utilità delle raccolte firme sulla piattaforma Change.org, le controversie non si placano e anche Luca Bottura su twitter ha voluto dire la sua, ma il suo tentativo di essere ironico si è trasformato in un sarcasmo fuori luogo che ha dato vita ad una vera e propria offesa nei confronti dei telespettatori della D'Urso.

Infatti, il giornalista formatosi a Cuore, autore anche della rubrica #bravimabasta su La Repubblica, ha commentato la raccolta firme in atto contro la conduttrice mediaset. Su Twitter volendo rivolgere l'ennesimo attacco a Barbara D'Urso, ha invece offeso i numerosi italiani che seguono la trasmissione della domenica sera di Canale 5, accusandoli sostanzialmente di essere analfabeti. Infatti, il giornalista satirico scrive: «Vergogna: fate raccolte firme per chiudere Barbara D'Urso solo perché i suoi spettatori non sanno scrivere e non possono fare altrettanto».



Vergogna: fate raccolte firme per chiudere Barbara D'Urso solo perché i suoi spettatori non sanno scrivere e non possono fare altrettanto. — Luca Bottura (@bravimabasta) April 1, 2020

