Fioravanti in “Stordita”, la sorridente e compiacente miss si trasforma in una femminista senza peli sulla lingua

ASCOLI - È un’artista di talento la protagonista dello spettacolo che andrà in scena oggi, sabato 2 aprile, alle ore 21 al Teatro dei Filarmonici di Ascoli. Parliamo di Ilaria Fioravanti, mattatrice di un lavoro che dopo tanti successi ottenuti fuori dai confini della propria terra riuscirà a farla scoprire anche tra i suoi concittadini. Si tratta di “Stordita”, con la regia di Monica Faggiani e l’ausilio delle musiche di Simone Manfredini, che vedrà nel capoluogo piceno una vera anteprima. La formula scelta dall’attrice, cantante e ballerina è appunto quello del “One Woman Show” di matrice americana.



Il musical da camera

Ilaria Fioravanti, che ha alle spalle un percorso legato al palcoscenico come interprete di prestigiosi titoli di musical - da “Full Monty” a “Peter Pan” sino a “mamma Mia” - ha voluto scegliere come nuovo suo lavoro un titolo in cui il “musical da camera” va ad abbracciare temi su cui oggi è importante porre l’attenzione. Un lavoro ricco, sfaccettato, scritto da Tobia Rossi e arricchito dalle coreografie di Marco Vesica, in cui l’artista ascolana dà vita a ben 12 personaggi, contrappuntati da una colonna sonora pop interamente suonata dal vivo, immersi in una scenografia rosa shocking nata dal concept di Barbara Cardinetti e realizzata da Barbara Petrecca. Alla vigilia di questo importante appuntamento appare raggiante di poter approdare a uno spettacolo che ha deciso di battezzare proprio in un teatro storico della sua città, nonostante da anni viva a Milano.



L’emozione

«Da tempo questo lavoro è in preparazione e accorgersi che finalmente sta per prendere vita, dopo il periodo che il nostro settore ha vissuto, mi riempie di grandissima gioia», afferma Ilaria Fioravanti alla vigilia dell’atteso debutto. «Presentarlo in anteprima nella città dove sono nata e cresciuta è per me un onore e una emozione unica» aggiunge, ringraziando Paolo Scotti e l’Amat che hanno reso possibile tutto questo. Per l’occasione, l’artista si è voluta buttare nell’avventura paradossale di una battagliera femminista aspirante miss, mettendo in pratica le sue capacità sceniche, giocando con ironia e autoironia tra le luci e le ombre dell’immaginario femminile contemporaneo. Lo spettacolo vede una sorridente e compiacente concorrente di un concorso di bellezza trasformarsi in una feroce e spregiudicata femminista senza peli sulla lingua.



La premessa surreale

«Siamo partiti da questa premessa surreale per dare spazio al talento versatile di Ilaria e ironizzare a 360 gradi sul racconto nazional-popolare che la tv fa del femminile», spiega l’autore Tobia Rossi, complimentandosi con le capacità di Ilaria, bravissima ad interpretare una carrellata di donne agguerrite, scaltre, fragili e fortissime. I biglietti per la prima nazionale su Vivaticket.it e al botteghino.

© RIPRODUZIONE RISERVATA