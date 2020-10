Live Non è la D'Urso, Lele Mora e Massimilano Morra: «Fidanzato con un uomo. Gli ha promesso di farlo entrare al GFVip»

Lele Mora a “Live Non è la D'Uso” parla di Massimiliano Morra, recluso nella casa del Grande Fratello Vip. Mora, ospite di Barbara D’Urso, ha fatto sapere di conoscerlo da molto tempo e ha raccontato un’indiscrezione secondo cui sarebbe stato fidanzato con un uomo, che poi avrebbe favorito il suo ingresso nel reality.

Il racconto di Lele Mora parte da lontano, quando Morra ha vinto “Il più bello d’Italia”: “Morra lo ricordo – ha fatto sapere - in realtà si chiama Gabriele, è venuto a Sanremo e ha vinto "Il più bello d'Italia". Ha lavorato 3 anni con me, poi gli ho detto che se voleva fare televisione doveva andare all'Ares da Tarallo”.

Prima però Massimiliano avrebbe avuto una relazione: “Ho un’indiscrezione però: lui prima si è fermato da un'altra parte. Ha avuto una storia con una persona molto conosciuta, che gli ha promesso che prima o dopo l'avrebbe fatto partecipare al Grande Fratello. Era un uomo. Me ne assumo la responsabilità, ma lui non è gay. Ce ne sono tanti che non lo sono, ma per arrivare si concedono a qualche produttore”.

