Morto Alan Parker, il regista di Fuga di mezzanotte, Saranno Famosi ed Evita aveva 76 anni Le clip dei suoi film cult

Il regista britannico, 76 anni, è morto questa mattina a causa di una lunga malattia. Il grande regista di film memorabili come, Piccoli gangsters, Saranno famosi, Pink Floyd The Wall, The Commitments ed Evita era stato candidato due volte all'Oscar e i suoi film hanno vinto 19 premi Bafta, dieci Golden Globe. Parker entra nel mondo del cinema inizialmente come creatore di spot e filmati commerciali per conto di varie agenzie. Successivamente diventa produttore egli stesso. Con questa attività si aggiudica numerosi premi e riconoscimenti di settore. Di questo periodo è la serie di spot realizzati per la Cinzano, con protagonisti Joan Collins e Leonard Rossiter.Il film che gli diede grande notorietà è Fuga di mezzanotte (Midnight Express), del 1978, che prende spunto dalla vicenda reale di un giovane cittadino americano, Billy Hayes, arrestato per possesso di droga in Turchia e che, nonostante le lunghe vicende giudiziarie, riesce a tornare in patria solo grazie ad un'evasione. Una parte considerevole della sua produzione cinematografica ha come argomento la musica o vi è in qualche modo correlata. Appartengono a questo filone dei classici del genere, come Piccoli gangsters, Saranno famosi, Pink Floyd The Wall, The Commitments ed Evita.Oltre ai numerosi premi e riconoscimenti conquistati in campo cinematografico, Alan Parker è stato nominato Sir da Elisabetta II, per meriti artistici.I suoi filmPiccoli gangsters (Bugsy Malone) (1976); Fuga di mezzanotte (Midnight Express) (1978); Saranno famosi (Fame) (1980); Spara alla luna (Shoot on the Moon) (1982); Pink Floyd The Wall (Pink Floyd – The Wall) (1982);Birdy - Le ali della libertà (Birdy) (1984); Angel Heart - Ascensore per l'inferno (Angel Heart) (1987)Mississippi Burning - Le radici dell'odio (Mississippi Burning) (1988); Benvenuti in paradiso (Come See the Paradise) (1990); The Commitments (1991); Morti di salute (The Road to Welville) (1994); Evita (1996)Le ceneri di Angela (Angela's Ashes) (1999); The Life of David Gale (2003).