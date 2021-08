Il pranzo è servito , il gesto del concorrente fa "infuriare" gli autori. Flavio Insinna senza parole: «Sono neri». Oggi alle 14 è andato in onda su Rai1 il reboot dello storico programma condotto da Corrado. A confrontarsi, il campione Francesco e lo sfidante Maikol. Ma è proprio il neo concorrente che si rende protagonista di un siparietto inaspettato.

Al gioco delle canzoni interrotte, Maikol infatti "straccia" il campione indovinandone due su due. Inutile quindi fare la terza manche. Ma arriva la proposta inaspettata proprio del neo concorrente: «Facciamola lo stesso, è bello questo gioco». Flavio Insinna, dopo il primo attimo di incredulità, scoppia a ridere e approva: «Sì, facciamola, la canzone è 'Sole, cuore, amore'. Gli autori sono neri perché l'avrebbero potuta usare domani, invece stasera devono lavorare».

Non è tutto. Continua divertito Insinna: «Ti dirò di più. Nel gioco dei vip da bambini delle foto quando hai detto sbagliando Fausto Leali, in realtà sarebbe stata la foto successiva se ci fossimo arrivati. Quindi hai spoilerato anche questa. Gli autori sono furiosi, stasera devono rifare il copione per domani». Risate in studio. Alla fine la spunta proprio Maikol, domani ci riprova.

