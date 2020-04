Domenica In, Mara Venier scoppia in lacrime: l'avvio della puntata "speciale Pasqua" che l'ha colta di sorpresa

Ultimo aggiornamento: 15:35

oggi in onda su Rai 1 si è aperta con una sorpresa inattesa. E Mara Venier ha iniziato la puntata scoppiando in lacrime. Sono giornate difficili per gli italiani e per tanti nonni, tra coloro che soffrono e combattono la malattia e altri che non riescono a godersi l'affetto dei propri nipotini.Questa volta la nonna italiana è proprio lei, Mara Venier, che si è commossa al termine di un video lanciato da lei stessa che, tuttavia, conteneva una sorpresa che non si aspettava.LEGGI ANCHE: Mika, a Domenica In il drammatico racconto: «Mia madre, il cancro e il coronavirus...» La conduttrice ha mandanto in onda un video di un coro di bambini che si sono esibiti cantando una versione speciale di “Azzurro”. Ma al termine della canzone è apparso un videomessaggio destinato lei da uno dei suoi nipotini. E la Venier non è riuscita a trattenere le lacrime. Un pianto sincero, seguito da parole pronunciate a fatica per lanciare il servizio su Mika.