Chi l'ha visto?, dopo 35 anni ritrovata la madre di Luis Miguel? «In Argentina con un'altra identità»

A Chi l'ha visto? il caso della scomparsa di Marcella Basteri, la madre del cantante messicano Luis Miguel diventato famoso al Festival di Sanremo del 1985 con la canzone "Noi ragazzi di oggi". Della donna, italiana originaria di Massa in Toscana, si sono perse le tracce dal 1986.

Marcella Basteri prese un aereo da Pisa diretta a Madrid per incontrare il marito da cui si stava separando, poi, secondo quanto ricostruito da Chi l'ha visto? attraverso le testimonizante della famiglia, dopo 25 giorni dalla partenza avrebbe detto che sarebbe andata in Cile. Ad attenderla ci sarebbe stato proprio il figlio Luis Miguel, impegnato in una serie di concerti. Secondo le sue previsioni, al termine della tournè sarebbe poi tornata in Italia. Ma questo non è mai accaduto, e la donna non ha fatto più ritorno né si sa se sia mai arrivata in Cile.

Dopo 35 anni una foto ha riacceso la speranza di ritrovarla, si tratta di un fotogramma di un video girato in Argentina, dove la donna potrebbe aver adottato un'altra identità. L'immagine è stata messa a confronto con quella della madre del cantante da giovane ma per il momento non sono stati forniti altri dettagli, e Federica Sciarelli ha dato appuntamento alla prossima settimana per ulteriori aggiornamenti.

