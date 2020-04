Barbara D'Urso, imprevisto in diretta. L'inviata è a Milano, lei la blocca all'improvviso: «Non lo fare!»

Barbara D'Urso , imprevisto in diretta a Pomeriggio 5 . L'inviata è a Milano, lei la blocca all'improvviso: «Non lo fare...». Barbara D'Urso si è collegata con Milano per commentare una nuova iniziativa di prevenzione contro il coronavirus .

Nelle edicole sono arrivate le mascherine. Il giornalaio in collegamento spiega di aver deciso di distribuirle soprattutto alle persone anziane. A quel punto, Barbara D'Urso chiede un'inquadratura più ravvicinata della confezione delle mascherine e domanda: «Sono sigillate singolarmente o tutte insieme?». Le mascherine sono sigillate tutte insieme e l'inviata apre la plastica per mostrarle. La conduttrice però la blocca immediatamente: «Non le toccare, mi raccomando. Spieghiamo alle persone anziane che, quando le riceveranno, dovranno prenderle dagli elastici per non contaminarle». L'inviata rassicura la conduttrice sul fatto di non aver toccato le mascherine.

In ogni caso, l'intervento tempestivo di Barbara D'Urso viene apprezzato dai follower di Twitter. «Ha detto all'inviata esattamente quello che stavo pensando», scrivono alcuni utenti. E ancora: «Brava Barbara, ha evidenziato una possibile criticità nella consegna delle mascherine. Grande professionista».

