Twilight, morto Tyler: l'attore Tyree Boyce trovato senza vita in casa con la fidanzata

Lutto nella saga cinematografica di Twilight. E' morto l'attoredivenuto famoso per il suo ruolo di Tyler Crowley, il compagno di liceo dei protagonisti, Bella e il vampito Edward, nella cittadina di Forks, nello stato di Washington. Era Tyler a giocare un ruolo strategico nella trama del libro bestseller die nel primo film. Alla guida del suo furgoncino, Tyler infatti sbanda e sta per investire Bella Swann (interpretata da Kristen Stewart), quando Edaward Cullen (col bel volto di Robert Pattinson) la salva per un soffio, rivelando però alla ragazza i suoi poteri.LEGGI ANCHE:Ma èsulla scomparsa dell'attore di 30 anni. Il suo cadavere è stato ritrovato insieme al corpo senza vita della fidanzata Natalie Adepoju nella casa a Las Vegas. Il ritrovamento risale al 13 maggio scorso, ma solo nelle ultime ore la notizia è stata resa nota, rimbalzando su canali social e web. Restano sconosciute ledella loro morte. A trovare i corpi senza vita è stata la cugina di Boyce che si è preoccupata quando ha visto fuori casa l’auto dell'attore, mentre quest'ultimo aveva dichiarato che sarebbe partito per Los Angeles per vedere sua figlia Alaya, 10 anni, nata da una precedente relazione.