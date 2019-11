Uomini e donne, Giulia Quattrociocche ha scelto Daniele Schiavon: è il suo corteggiatore

Giulia Quattrociocche ha scelto il suo corteggiatore. Secondo le anticipazioni diffuse in rete la tronista romana del trono classico di “Uomini e donne”, programma condotto da Maria De Filippi ha deciso di provare a vivere una storia d’amore con Daniele Schiavon.





Giulia era indecisa fra due corteggiatori, Alessandro e Daniele, ma secondo quanto riportato dal “Vicolodellenews”, la Quatrociocche ha poi deciso per Schiavon. Durante le registrazioni del torno classico, la tronista Quattrociocche dopo aver visto gli rvm delle esterne ha invitato a ballare Daniele, su suggerimento di Maria De Filippi, e si sono sciolti in un abbraccio.

Alessandro dal canto suo l’ha spronata a fare ciò che si sentiva senza avere remore per lui e lei ha infine ammesso che non se la sentiva più di continuare nel programma, per via del sentimento forte che la lega a Daniele.

Schiavon l’ha baciata sotto gli occhi di Alessandro che probabilmente diventerà il prossimo tronista.

Ultimo aggiornamento: 16:44

© RIPRODUZIONE RISERVATA