Tu Si Que Vales, tensione tra Gerry Scotti e un concorrente: «Si è offeso»

Tensione a Tu si que Vales e scintille tra il giurato Gerry Scotti e un concorrente. Nella puntata in onda sabato 20 novembre, un concorrente ha rifiutato di entrare nella Scuderia del celebre conduttore. L'uomo, un 72enne di Avellino, aveva proposto alla giuria un brano scritto di suo pugno dal titolo "Buon compleanno a te". L'esibizione non è andata come sperava e sono iniziate le scaramucce. «Si è offeso», ha immediatamente commentato Gerry visibilmente sorpreso.

Tu si que Vales, tensioni con Gerry Scotti

Tutto è iniziato quando il concorrente ha proposto il suo brano: «Ho assistito a un sacco di compleanni di giovani e mi sono reso conto che tutti si annoiavano perché le canzoni erano veramente molto tristi. Quindi mi è venuta l'idea di scriverne una con un certo ritmo», ha spiegato prima di esibirsi. La canzone non ha convinto per niente Rudy Zerbi, mentre ha divertito Gerry Scotti, che ha invitato il concorrente a entrare nelle propria Scuderia.

Inaspettatamente è arrivato il rifiuto. «Non mi hanno ascoltato con interesse, non va bene». A prendere le difese del concorrente ci ha pensato però Sabrina Ferilli, a cui è stata dedicata la canzone successiva: «Maria De Filippi è una bacchettona. Questo signore mi ha levato un po’ di anni. Si perde perché lo rincoglionite, lo fate pure con me».

