Rossella Intellicato (ex tronista di Uomini e Donne) candidata con la Lega risponde alle critiche: «Parlate dal divano...»

Dal trono di Uomini e Donne, chissà, a una poltrona a Torino. Rossella Intellicato, ex protagonista del programma di Maria De Filippi, alcuni giorni fa ha annunciato la sua candidatura alle elezioni amministrative comunali di Torino con la Lega di Matteo Salvini. La sua scelta le è costata tantissime critiche sui social - su Instagram ha 166mila follower - a cui poche ore fa ha risposto con una storia polemica: «Criticate me perché ho partecipato ad alcuni programmi tv ed ora dopo sei anni ho deciso di far parte di un partito che mi rappresenta con idee e principi che condivido, al posto di fare come la maggior parte di voi che parla e critica dal divano di casa... ma vi siete fatti governare durante una pandemia da Rocco Casalino». Poi il tag a Matteo Salvini, del quale ha postato anche un selfie che li vede ritratti insieme.

Oggi la 35enne, che oltre a Uomini e Donne vanta una partecipazione anche al Grande Fratello, oggi lavora nell'azienda di famiglia e lavora sui social dove sponsorizza alcuni prodotti. È diventata mamma di un bambino insieme al compagno Giovanni. Prima però di questa nuova avventura in politica.

