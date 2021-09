Tosca in tour porta a Treia il suo “Morabeza estate” con sonorità tipiche della contaminazione tra i popoli

TREIA - Sarà Tosca a salire domani, sabato 4 settembre, alle ore 21,30 sul palco del Teatro comunale di Treia. Il concerto, già sold out, è la quart'ultima tappa del suo tour “Morabeza estate 2021”, che a luglio e ad agosto ha già portato Tosca nelle Marche prima a Pesaro e poi a Sant’Elpidio a Mare.



La tourneè ha il titolo dell’omonimo disco “Morabeza” che nel 2020 le ha fatto ottenere due targhe del premio Tenco come miglior interprete di canzoni e migliore canzone con il brano “Ho amato tutto”. Il tour volge al termine, ma la cantante e attrice romana, quando lo ha lanciato, ha detto: «Ho aspettato questo momento e finalmente è arrivato». È tornata a riabbracciare la gente, il suo pubblico, nei live che, parole sue, hanno «una bellissima scenografia di Alessandro Chiti, ci sono musicisti meravigliosi diretti da Joe Barbieri, un filo di parole tratto dal “Canto alla durata” di Peter Handke, che lega il tutto, cucito per me da Massimo Venturiello che cura anche la messa in scena». Il pubblico che assiste ai concerti live di questa estate di fatto si immerge in atmosfere di colore e di calore contenute e diffuse da un immaginario salotto sudamericano. Tosca dialoga continuamente con i musicisti che la accompagnano sul palco, ovvero Giovanna Famulari al violoncello, pianoforte e voce, Massimo De Lorenzi alla chitarra, Elisabetta Pasquale al contrabbasso e voce, Luca Scorziello alle batteria e percussioni, Fabia Salvucci alle percussioni e voce.

Tosca interpreta dal vivo i brani che propone live sul palco, da quelli dell’album passando anche ad altri, andando oltre i confini della sua continua ricerca musicale. Le sonorità di Morabeza sono quelle tipiche della contaminazione tra i popoli, in grado di collegare la musica italiana con sfumature di quella francese, brasiliana, portoghese e tunisina. Nel concerto la cantante esplora anche sonorità tipiche dei territori nordafricani e attinge da un repertorio, meno recente, tipico dell’America centro-meridionale. Nella corso della sua carriera Tosca vanta collaborazioni con i più grandi artisti italiani e internazionali. Su tutti si ricordano Ivano Fossati, Nicola Piovani, Ennio Morricone, Lucio Dalla e Riccardo Cocciante, oltre a Chico Buarque, Ivan Lins.

© RIPRODUZIONE RISERVATA