A Montignano De Angelis, Chiarini e Pierfederici ricordano Sanguineti

SENIGALLIA - Sabato 18 luglio 2020, alle ore 21,30 presso la Storica Torre Albani di Montignano, l’Associazione Musica Antica e Contemporanea organizza il “tradizionale concerto d’Estate” quinto appuntamento del Muisca Nuova Festival XXIX edizione 2020.



L’evento è in collaborazione con il Comune di Senigallia, l’Ass. FIDAPA sezione di Senigallia, il Centro Sociale Adriatico di Marzocca, la Biblioteca L. Orciari di Marzocca.



Quest’anno si esibirà il duo formato da Vincenzo De Angelis al sassofono e Giulio Chiarini al pianoforte, che eseguiranno musiche di sonorità molteplici. La voce dell’attore Mauro Pierfederici renderà omaggio all’illustre poeta scomparso Edoardo Sanguineti, 10 anni dalla scomparsa, il quale è stato ospite di Musica Nuova Festival e inoltre le ha dedicato un CD monografico.



Le atmosfere musicali poliedriche e i testi contemporanei e particolari trascineranno il pubblico in un ambiente nuovo e innovativo, coinvolgendo gli spettatori in emozioni gestuali e figurative.



Il concerto è organizzato secondo le disposizioni governative e regionali per gli spettacoli, pertanto il pubblico dovrà indossare la mascherina, all’entrata si troverà il gel per sanificare le mani, i posti disponibili saranno contrassegnati nelle sedie, le persone in piedi non saranno consentite, dunque i posti saranno limitati, si accettano le prenotazioni al numero 338-3886704. © RIPRODUZIONE RISERVATA