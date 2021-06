Ecco i tormentoni in musica dell'estate dai Maneskin a Emma ai Coldplay

Puntuale con l'arrivo dell'estate, la famosa rotonda sul mare risuonerà dei motivi più ascoltati dell'ultimo periodo mentre le case discografiche fanno a gara per spingere su radio e piattaforme le loro canzoni che potranno diventare i veri tormentoni del solleone.

In tanti hanno già iniziato la corsa verso il titolo di più ascoltato, tra pop leggero e reggaeton spinto. Tra soliti noti e new entry in arrivo da talent e festival di Sanremo (che come non succedeva da tempo ha lanciato veri e propri tormentoni invernali come la Musica Leggerissima di Colapesce Dimartino che potrebbe tornare prepotentemente anche nei prossimi mesi, e tengono botta anche i Maneskin con Zitti e Buoni, che dopo la vittoria all’Eurovision Song Contest sembra aver una seconda vita), con una prevalenza di artisti italiani in pole position.

Stando alle classifiche delle piattaforme, di quelle radio e della top ten Fimi di questi giorni - ecco già scesi in campo Rocco Hunt con l’ormai inseparabile compagna di hit Ana Mena che provano a ripetere il successo di un anno fa di A un passo dalla Luna (che ha spopolato tra Italia e Spagna) con il brano gemello dai ritmi reggaeton Un bacio all’improvviso; Baby K che ha appena pubblicato il suo nuovo disco zeppo di duetti acchiappaascolti da Mohicani con i Boomdabash - altri protagonisti indiscussi delle estati italiane, a Pa Ti con lo spagnolo Omar Montes e ancora Giusy Ferreri che dopo Jambo del 2019 torna ad affidarsi ai re Mida della produzione (e dei tormentoni), Takagi e Ketra, per Shimmy Shimmy, brano esotico, tra suoni del sitar e danza del ventre. Ma a strizzare l’occhio all’estate ci sono anche le giovani Madame con il singolo Marea, Gaia Gozzi (che fa valere le sue origini brasiliane) con la star del reggaeton giamaicano Sean Paul in Boca, la strana coppia Clementino e Nina Zilli, con Senorita, prodotta da Zef e Cino e scritta da Rocco Hunt e Federica Abbate, che si inserisce nel filone latino.

Dopo la fine del talent di Amici, non sembrano mollare la presa Sangiovanni con Malibù (da un mese in vetta alle classifiche Fimi dei singoli e primo anche per Spotify) e Aka7even con Loca.

Va alla grande anche Nuovo Range di Rkomi, Sfera Ebbasta & Junior K. Torna anche la regina del twerk Elettra Lamborghini con Pistolero, che ricalca un pò il ritmo del suo precedente brano di successo Pem Pem. E ci provano J-Ax e Jake La Furia con Salsa, Emma e Loredana Bertè con Che sogno incredibile, tra reaggae e anni 80, e pure Gianni Morandi con L’Allegria, scritta per lui da Jovanotti e Fedez con Achille Lauro e Orietta Berti in Mille.

Oltre a quelle già citate le collaborazioni (più o meno azzeccate) che provano a sbaragliare la concorrenza sono tante e contano anche Annalisa e Federico Rossi (Movimento lento), Gazzelle e Mara Sattei (Tuttecose), Carl Brave e Noemi (Makumba), Samuel e Francesca Michielin (Cinema).

Fuori dall'Italia, i Coldplay propongono Higher Power, ancora in stile anni Ottanta; merita attenzione Run degli OneRepublic, un invito a vivere, divertirsi, correre, fare quello che ci rende felici; e nell’estate degli Europei di calcio, un orecchio va anche all’inno ufficiale del torneo con Martin Garrix insieme a Bono e The Edge per We are the people. A fine estate verrà proclamato il vincitore (all’Arena di Verona il 31 agosto la serata Rtl 102.5 Power Hits Estate).

