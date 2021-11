Tommaso Zorzi e Tommaso Stanziani a "Verissimo": «La nostra storia d'amore»

Tommaso Zorzi e Tommaso Stanzani ospiti di Silvia Toffanin a Verissimo. Tommaso Zorzi, vincitore del Grande Fratello Vip, e Tommaso Staziani, ex ballerino di “Amici”, hanno reso pubblica la loro relazione: «E’ ufficiale – ha spiegato felice Zorzi - Sono fidanzato con Tommy e questa è la prima e unica intervista di coppia che faremo».

Tommaso Zorzi e Tommaso Stanziani a "Verissimo"

Tommaso Zorzi e Tommaso Stanzani ospiti di Silvia Toffanin a Verissimo: «E’ ufficiale - ha annunciato Zorzi - Sono fidanzato con Tommy e questa è la prima e unica intervista di coppia che faremo. Ci siamo conosciti dopo un periodo di grande esposizione, io dopo il GF e lui dopo Amici, e quindi di contro siamo molto riservati sulla nostra vita privata. Sono stato io a fare il primo passo, lo avevo visto nel talent di Maria De Filippi. Poi era venuto ospite da te e lasciai un commento sotto il post di Verissimo. Da quel momento gli ho scritto su Instagram e ci siamo visti a Milano. E’ partita da subito. A me poi piace corteggiare, sono stato molto galante...»

L’estate l’hanno passata insieme: «In Puglia, alle Eolie, poi in montagna. Stranamente non abbiamo mai litigato, nemmeno in spazi angusti come sulla barca, e poi ci conoscevamo da pochissimo perché stiamo insieme da soli 6 mesi. Avevo la repulsione a pelle per le coppie mielose e ora mi ci ritrovo dentro…».

Emozionato dell’annuncio del fidanzamento anche Tommaso Stanziani: «E’ stata una cosa inaspettata questa storia d’amore, ma sono molto contento. Ho un bellissimo rapporto con mia madre che mi ha cresciuto, anche dal punto di vista sportivo, e in questo momento è contenta del percorso che sto facendo nella vita e del mio amore. E’ stata la prima di sapere del mio orientamento sessuale, gliene ho parlato da giovanissimo, a 14 anni e anche grazie ho questo ho trascorso un’adolescenza serena».

Tommaso Zorzi ha poi fatto un cenno alla sua amicizia interrotta con Francesco Oppini: «Bellissimo ricordo, bellissima pagina, non rinnego nulla ma ad oggi non c’è un rapporto. Non c’è astio, rancore, quotidianità ed è da quest’estate non ci sentiamo. E’ una chiamata che farò, ma nella vita capitano convivenze intense a cui poi segue un congelamento del rapporto. Rimane però sempre il sorriso quando riaffiora un ricordo…»

