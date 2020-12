Tommaso Zorzi scoppia a piangere al Gf Vip : «Ho un innamoramento per Francesco Oppini». Malgioglio commosso. A meno di 24 ore dall'uscita dalla Casa del figlio di Alba Parietti, Tommaso Zorzi ha avuto un crollo e si è sfogato con Cristiano Malgioglio.

Il paroliere ha chiesto all'influencer se si è innamorato di Francesco e lui ha risposto: «Ho veramente talmente tanto rispetto per tutto quello che ha fuori, che penso che… Chiamiamolo innamoramento per assenza di altri termini. Innamoramento può esser considerata iperbole». Ma Malgioglio ha replicato: «Non era innamoramento…Qui c’era la passione. L’innamoramento è quello che scatta il 14 agosto e il 16 finisce».

Poi Tommaso Zorzi aggiunge tra le lacrime: «Io non ho mai voluto così tanto bene una persona, in questo modo, con questo trasporto ed energia. Questa simbiosi… Ed è per questo che è difficile, cosa fai però? È difficile».

