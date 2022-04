Tommaso Zorzi condurrà due nuovi programmi tv: «Sono molto felice, sono fighissimi»

Momento d'oro per Tommaso Zorzi, che presto inizierà due nuove avventure professionali. L'influencer ex gieffino condurrà la versione italiana dei programmi The Great Sewing Bee e This is MY House, che si intitoleranno rispettivamente "Tailor Made – Chi ha la stoffa?" e "Questa è casa mia". Un doppio incarico per Discovery. La notizia è stata annunciata da BBC Studios.

«I format The Great Sewing Bee e This is MY house saranno adattati da Discovery in Italia. La version italiana di The Great Sewing Bee, si chiamerà Tailor Made – Chi ha la stoffa? e dovrebbe essere disponibile su Discovery+ a giugno 2022 e in autunno su Real Time. Il programma sarà condotto da Tommaso Zorzi. La serie segue la competizione di un gruppo di sarti», si legge nel comunicato.

«E poi - continua - This is my house, che in Italia sarà condotto sempre da Tommasi Zorzi e avrà come titolo "Questa è casa mia". Quattro concorrenti cercheranno di convincere una giuria composta da celebrità che quella che descrivono sia casa loro, ma solo uno dice la verità».





«Sono molto felice. Devo ringraziare Real Time e Discovery per questa opportunità enorme che mi stanno dando. Non vedo l'ora di parlarvi dei format perché sono fighissimi. Per ora ci godiamo queste notizie, poi ve ne parlerò. Per quelli che se lo stanno chiedendo. Sì, anche Drag Race Italia, quindi mi aspettano dei mesi di fuoco. Non vedo l'ora, sono veramente felice», il commento di Zorzi su Instagram.

