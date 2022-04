Tommaso Paradiso, rivelazione a Domenica In: «Prima indossavo gli occhiali da sole perchè...»

Ospite a Domenica In, Tommaso Paradiso parla a cuor leggero del suo passato e del presente ricco di successi. A zia Mara Venier, l'ex frontman dei The Giornalisti ha rivelato un aneddoto particolare. «Prima della pandemia, durante i concerti indossavo sempre gli occhiali da sole sul palco» dice Tommaso. «Questo perchè mi emozionavo sempre, visto che ogni canzone che scrivo ha qualcosa di mio, un ricordo, un pensiero, che mi fanno piangere. E quindi mi coprivo il volto. Ma dalla pandemia è cambiato tutto».

«Ho avuto modo di stare tanto tempo a casa da solo e questo ha fatto sì che capissi quanto era bello, invece, mostrare le proprie emozioni e non nascondersi» continua Tommaso che spiega come, una volta tornato "in pista" ha capito che mostrare lacrime ed emozioni è importante, per cui ora ha tolto gli occhiali e «mi sento libero».

