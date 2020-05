Annullato il concerto di Tom Walker alla Corte della Mole di Ancona

ANCONA - A seguito delle limitazioni imposte per fronteggiare il Covid-19 che vieta gli assembramenti di persone fino al 31 luglio 2020, l’organizzazione del festival Spilla annuncia l’annullamento del concerto di Tom Walker alla Corte della Mole Vanvitelliana di Ancona previsto per giovedì 16 luglio.



Concerti annullati

Ma Spilla è solo l'ultima vittima del virus. Dagli Afterhours a Baglioni, da Benji e Fede ad Andrea Bocelli, da Enrico Brignano a Brunori Sas, da Nick Cave a Eric Clapton a Francesco De Gregori, dai Deep Purple a Celin Dion a Billie Eilish, da Emma a Tiziano Ferro, da Ligabue al Volo, da Pearl Jam ai Simple Minds, da Ultimo a Zucchero. E alcuni di questi appuntamenti erano previsti nelle Marche. «I grandi eventi live si fermano, alla luce delle disposizioni governative in tema di salute pubblica che vietano assembramenti di persone». Lo annunciato ieri una nota di Assomusica. Si tratta, spiega l'associazione, di «una decisione condivisa alla gran parte dei produttori e organizzatori di spettacoli di musica dal vivo, che fanno sentire unita la loro voce. Un segnale necessario che non significa che la musica dal vivo si arrenderà. L'appuntamento con i grandi eventi live dell'estate 2020 è infatti rimandato al 2021».