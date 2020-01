L’amore ai tempi dello storytelling. Il Terzo Segreto di Satira sul palco

TOLENTINO - Il Terzo Segreto di Satira, il gruppo satirico milanese seguitissimo sul web, presenta il suo primo spettacolo teatrale “L’amore ai tempi dello storytelling”. Una sorprendente commedia che riflette confusioni e paradossi italiani che vede protagonisti Paola Giannini, Marco Cacciola e Lorenzo Frediani. La regia è curata da Pablo Solari, reduce da importanti collaborazioni quali la Biennale di Venezia e il cult milanese Contenuti Zero Varietà. Lo spettacolo sarà, in anteprima, al Politeama di Tolentino sabato 11 gennaio alle ore 21,15. Protagonista è Alfredo (Marco Cacciola), un trentenne sfigato e da poco single che vive in un monolocale in affitto. Alfredo trascorre le sue giornate in attesa del reddito di cittadinanza, nella speranza di ottenere prima o poi un appuntamento con Greta (Paola Giannini), la sua bellissima vicina di casa. Prima dello spettacolo apericena facoltativa in Caffetteria a 5 euro prenotando entro venerdì 10 gennaio. I biglietti per lo spettacolo sono disponibili al Botteghino del Politeama, aperto tutti i giorni (escluso sabato e domenica) dalle 17 alle 20 e da tre ore prima di ciascun spettacolo. Il costo del biglietto è di 20 euro più prevendita. Botteghino Politeama Corso Garibaldi 80 telefono 0733 968043 Email: biglietteria@politeama.org. © RIPRODUZIONE RISERVATA