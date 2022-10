TOLENTINO - La storia ha emozionato prima il pubblico cinematografico, e poi, dopo anni, quello del musical al teatro nazionale “Che Banca!” di Milano: “Pretty Woman” è pronto a far sognare anche gli spettatori del Vaccaj di Tolentino. Lo spettacolo, dopo la residenza di riallestimento, andrà in scena per gli abbonati domani, 12 ottobre, e fuori abbonamento fino a venerdì 14, con inizio alle 21,15.



Il tour



Sono stati 40, tra attori e tecnici, le persone che hanno lavorato in questi giorni a Tolentino per questo spettacolo, in scena in anteprima nazionale, e che di fatto apre il tour nazionale del musical. A scriverlo sono stati Garry Marshall e Jonathan F. Lawton, rispettivamente il regista e lo sceneggiatore del film interpretato da Julia Roberts e Richard Gere. Prodotto da Stage Entertainment, Matteo Forte e Dan Hinde, lo spettacolo vede, nei panni di Vivien, il ruolo che fu della Roberts, Beatrice Baldaccini, che ha recitato in numerosi musical, tra cui anche Footlose, e che è molto legata a Tolentino, dove ha debuttato, con la compagnia della Rancia, in “Cercasi Cerentola”, e in seguito interpretando Sandy in “Grease” e la Fata Turchina in “Pinocchio”. Ad accompagnare in scena la Baldaccini, sarà un cast numeroso, che farà emozionare il pubblico che ha amato la storia del 1990 anche per la colonna sonora. E qui la musica sarà un mix di canzoni pop e romantiche, scritte da Bryan Adams e dal suo co-autore Jim Vallance. Ci sarà anche l’indimenticabile “Oh Pretty Woman”, successo di Roy Orbison del 1969.



La storia



La narrazione ricalca quella del film che nel 1991 fu premiato con un Golden Globe dato alla migliore attrice. Vivian Ward, giovane prostituta, incontra l’affascinante uomo d’affari Edward Lewis, che l’assume per 3mila dollari per una settimana come sua compagna. Saranno sette giorni che li cambieranno completamente e che li porteranno a innamorarsi. «Accanto all’aspetto sentimentale – si legge nelle note di regia – alcuni temi molto attuali sono ancora il punto di forza di questa instancabile storia a metà strada tra Cenerentola e My Fair Lady». Una storia che, come tutti ricorderanno, racconta la rivalsa di una donna che va alla ricerca di se stessa e della sua dignità. Una storia che racconta il cambiamento di due persone completamente diverse, che non si discriminano, ma al contrario fanno passi l’uno verso l’altra, per avvicinarsi, forti della forza dei sentimenti. Una storia che dimostra, aggiungono le note di regia, che «i sentimenti hanno la meglio su fama e denaro – e che favoriscono – il superamento delle apparenze in un mondo che non riesce ad andare oltre i preconcetti». L’emozione per il pubblico arriverà dal palco tramite uno spettacolo che di fatto può benissimo essere considerato un vero e proprio inno alla libertà, in grado di far superare pregiudizi e convenzioni, e anche le differenze sociali e di età. Biglietti in vendita online sul circuito Vivaticket e dalle 18 alle 20 al botteghino del teatro.