Appuntamento con “Racconti d’Attore”. Placido sul palco con “Pirandello chi?”

TOLENTINO - Protagonista del quarto appuntamento con “Racconti d’Attore” sarà Michele Placido. Oggi, domenica 26 gennaio, alle ore 18 interpreterà al Politeama di Tolentino “Pirandello chi?”. Ad accompagnare Michele Placido nel racconto sarà Cinzia Pennesi al pianoforte. Chi è veramente Pirandello? Michele Placido darà voce a due tra le più celebri opere del drammaturgo italiano: L’uomo dal fiore in bocca e La Carriola. L’uomo dal fiore in bocca, è un testo teatrale tratto dalla novella La morte addosso. Il racconto si svolge in un caffè di una piccola stazione di provincia, misero e spoglio, a tarda notte.



Al centro di questa novella Pirandello affronta il dilemma di come si pone l’uomo davanti alla morte. Michele Placido, grande attore e regista di cinema e teatro, ha vissuto molte stagioni del cinema italiano da grande protagonista. Nel corso della sua carriera ha ricevuto l’Orso d’Argento per il Migliore Attore al Festival di Berlino per il film Ernesto di Salvatore Samperi e quattro David di Donatello. La rassegna Racconti d’Attore è organizzata in collaborazione con Cromia e continua giovedì 6 febbraio con Pino Ammendola che darà voce a Lo strano caso del dottor Jekyll e del signor Hyde di Robert Louis Stevenson. I biglietti sono disponibili da tre ore prima dello spettacolo. Info: 0733968043. © RIPRODUZIONE RISERVATA