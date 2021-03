“Non amarmi” al Noir Festival, protagonista l'attore tolentinate Romagnoli: «Il personaggio di Aurelio mi ha dato tantissimo»

TOLENTINO - Esce il film “Non amarmi” del regista e autore Marco Cercaci. Nel cast c’è l’attore tolentinate Fabrizio Romagnoli con il ruolo di protagonista, di Aurelio Ferranti. In questo periodo con le restrizioni anti covid-19 i cinema sono chiusi, così il film sarà online in anteprima al Noir Festival da oggi alle 19 per 24 ore. La visione è gratuita, bisogna prenotarsi online al link https://www.mymovies.it/ondemand/noir-in-festival/movie/5871-non-amarmi/.



È una storia di femminicidio, di uomini che hanno a che fare con donne molto più forti di loro e che scatenano contro queste ultime i loro istinti. Una storia di passione morbosa ambientata nell’Italia della seconda guerra mondiale che viene scoperta da un figlio a causa di una vecchia foto ritrovata all’interno di un libro. Un ritrovamento che induce il ragazzo ad indagare sulla vita del padre, Aurelio interpretato da Fabrizio Romagnoli, da lui mai conosciuto. Il figlio si reca quindi nei luoghi in cui, sul finire della seconda guerra mondiale, lavorava il padre. «Aurelio, il mio personaggio – dice l’attore Fabrizio Romagnoli - mi ha dato tantissimo. E’ un ruolo complesso, dalla doppia personalità, dato che interpreto un uomo turbato, quasi malato per le azioni che compie. Il film lo abbiamo girato nelle zone di Jesi, Falconara e Filottrano, nell’estate 2019 e all’inizio del 2020. L’ultima scena risale proprio al giorno prima del lockdown. Il film sarebbe dovuto uscire lo scorso ottobre al cinema, ma non è stato possibile. Sono felice, inoltre, che il regista abbia scelto per un ruolo importante del film anche la mia prima insegnante di recitazione, Marina Garroni».



Fabrizio Romagnoli è autore, attore e regista teatrale. La sua carriera come attore è iniziata nel 1989 con il Centro teatrale Sangallo e poi per 10 anni ha lavorato con la Compagnia della Rancia di Tolentino. Ha recitato con le più importanti compagnie di giro italiane, per poi trasferirsi in Germania, dove ha avuto modo di collaborare con artisti internazionali in cast come “Cats” e “Buddy Das Musical”. Oltre a Fabrizio Romagnoli, compongono il cast Vanina Marini, Ottavia Maria Maceratini, Andrea Caimmi, Nikolai Selikovsky, Federico Fazioli e con Marina Garroni. Prodotto da Giorgio Moreschi, Kenturio, Subwaylab e Marco Spagnoli.

