E' tempo di soul a Tolentino con Linda Valori e The Goosebumps Bros

di Andrea Maccarone

TOLENTINO - Nell’ultimo appuntamento della stagione Club di San Severino Blues al Castello della Rancia di Tolentino la protagonista è Linda Valori, la più grande voce femminile blues d’Italia. Questa sera alle 21 la cantante ascolana sarà in scena con il suo nuovo progetto insieme ai The Goosebumps Bros.Linda, ci vuole parlare di questa sua nuova band?«È un gruppo fantastico. Ognuno dei membri dei The Goosebumps Bros ha avuto collaborazioni con musicisti di altissimo livello come Big Daddy Wilson, Neffa, Van De Sfroos, Zucchero, Terence Trent D’Arby, Casino Royale, Nina Zilli, Giorgia, Elio e le Storie Tese».E che cosa state producendo insieme?«Abbiamo fatto una serie di brani che presto diventeranno un cd. Sono davvero molto orgogliosa di questa esperienza perché è molto intensa e piena di buona musica. Questa band è una vera e propria macchina da guerra, e ha un bagaglio enorme di esperienze».Il blues e il soul in Italia sono ancora generi di nicchia?«In realtà vedo che tutto si sta crossoverizzando molto, nel senso che ci sono delle contaminazioni e mescolanze tra i vari generi. Ovviamente, non essendo nata negli Stati Uniti, il blues che faccio io è molto alla mia maniera. Credo che in Italia ci sia una crisi generale nel mondo della musica. All’estero è un po’ diverso».Ovvero?«In Europa e negli States c’è un’attenzione diversa nei confronti della musica. C’è un vero e proprio fermento che avvolge i più vari generi. Però non è detto che tutto questo movimento non contagi anche l’Italia. O almeno lo spero».Che rapporto ha con San Severino Blues?«Una manifestazione meravigliosa, e dobbiamo tutti ringraziare il direttore artistico Mauro Binci che da sempre crede nella musica dal vivo e agisce da promoter instancabile. Tempo fa mi esibii già all’interno di questa rassegna, e ora torno per proporre un progetto completamente nuovo. Sono davvero felice».Come vede il futuro della sua musica?«Credo che il percorso che stiamo affrontando ora non passerà assolutamente inosservato. Senza falsa modestia posso dire che non manca la qualità in quello che stiamo facendo, quindi ci auguriamo che ci sia un riscontro di un certo tipo. E poi le nuove canzoni sono molto coinvolgenti».Mai pensato ad un futuro all’estero?«Ci ho pensato spesso e non escludo che accada. Ma non è nei miei intenti lasciare l’Italia per trasferirmi in un Paese straniero e iniziare un percorso musicale altrove. Invece vorrei portare questi nuovi brani anche fuori dai confini italiani. Mi piacerebbe molto».Lei viene dalla musica pop. Ci potrebbe essere un ritorno a quelle sonorità?«Anche questo non lo escludo, ma al momento questo progetto mi sta appagando davvero tanto. Ecco, tornando a parlare di incroci musicali, forse ci potrebbe essere un modo di poter fare blues all’italiana. In questo senso potrei vedere un incontro tra la musica pop con quello che faccio ora».E Sanremo?«Quella del 2004 è stata una meravigliosa esperienza. Ma per ora sto bene dove sto. Non penso affatto a quel tipo di vetrina. Poi più avanti, chissà».