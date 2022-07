TOLENTINO - «Finalmente nelle mie Marche, finalmente a casa»: così Hu, al secolo Federica Ferracuti, cantautrice e polistrumentista fermana, commenta il concerto terrà domani, sabato 2 luglio, alle ore 21,30 nel cortile del castello della Rancia di Tolentino. Il concerto, che fa parte del Design Terrae Festival, sarà aperto dall’artista Naip, acronimo di “Nessun artista in particolare”.



La transizione

Il festival che ospiterà Hu, quest’anno è declinato al tema della “transizione”, importante nella vita e nella carriera della cantautrice. «È molto importante, anzi, direi fondamentale – spiega – evolversi sempre. Ritengo che non ci si debba mai accontentare di quello che si fa, anche quando non è possibile fare cose diverse. Bisogna sempre cercare di innovare nella vita, trovare il modo di creare cose nuove». Senza dimenticare quelle fondamentali, essenziali e vitali come lo è la musica per Hu. «L’unica costante – dice – è proprio lei, la musica, per me non potrebbe mai esistere un mondo senza musica, e non parlo solo per me e per chi la fa: è importante anche per chi la ascolta. È essenziale». Quasi la direttrice di un grande viaggio che Hu ha intrapreso qualche anno fa, partendo da Fermo e arrivando, lo scorso inverno, sul palco dell’Ariston, fino a pubblicare il suo primo album, la scorsa primavera. “Numeri primi”, il titolo, è un viaggio iniziato allora, che poi viene ripreso durante questa estate, con il tour live, che prende il nome proprio dall’album. A Tolentino, così come nelle altre tappe, porterà il suo disco. «Saranno – spiega – comunque brani nuovi, il disco e le tracce sono sempre quelle, ma con nuovi arrangiamenti. Così anche se il brano è lo stesso, allo stesso tempo è nuovo. Quando una canzone è fuori, per me ormai è già vecchia e voglio sempre ridargli vita, come se fosse nuova».



L’anima

È questa dunque l’anima del suo tour, dove ci sarà la vera Hu. «Ora – aggiunge – sono nella mia vera dimensione, quella reale. Pur se sono sempre in studio, mi sento davvero me stessa quando suono live. Ora c’è il tour, vero, e per sabato sono davvero molto emozionata, perché sarà la prima delle due date che farò a casa. Sono felice di tornare nella mia terra». Oltre al concerto di domani a Tolentino, Hu sarà di nuovo nella nostra regione, il 5 agosto, ad Offida. Non sarà a Fermo, però. «Questione di date – dice – difficile combinare i giorni, sono ancora in giro per le promozioni e ho molte cose. Dovevo essere in un grande evento a Porto San Giorgio, ma non si sono intrecciati i programmi. Comunque mi manca sempre casa, non sono riuscita a tornare se non per pochissimo tempo. Ma ogni volta è una festa per me, e anche se sono lontana, io casa mia la “celebro” sempre, promuovo il mio territorio». Questo il viaggio che dopo Sanremo la porterà nelle Marche, come detto, ma ce n’è uno più lontano che vorrebbe fare. «Andrò a New York – chiude Hu – per produrre artisti di cui sono anche fan. Ma non mi chieda però di parlare di queste collaborazioni perché sono scaramantica e finché le cose non si definiscono, non ne parlo».