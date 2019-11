Il musical Grease parte da Tolentino con due volti nuovi per protagonisti

© RIPRODUZIONE RISERVATA

TOLENTINO - Sul palcoscenico deldi Tolentino è stato presentato ieri mattina il nuovo e giovanissimo cast di “Grease”. Il riallestimento dello spettacolo sarà ospitato al teatro tolentinate e aprirà il tour 2019/20. Durante l’incontro con la stampa, il regista e direttore artisticoha espresso tutto il suo entusiasmo di lavorare con un gruppo di giovani talentuosi. «Il Vaccaj – ha detto Marconi - è da sempre la casa di Compagnia della Rancia e anche se sappiamo che portare in scena li gli spettacoli implica un impegno economico per la compagnia, per la limitata capienza della sala, siamo ben felici di farlo, perché è un modo per ricambiare l’affetto che questa città ci dimostra ad ogni recita». C’era anche l’assessore Fausto Pezzanesi che ha sottolineato come le eccellenze spesso possano nascere dalle piccole realtà e che è un vanto per l’Amministrazione comunale poter ospitare al Vaccaj tre recite sold out dello spettacolo, al pari di grandi città come Roma o Milano». Tutti pazzi per la Greasemania. Il musical di Jim Jacobs e Warren Casey, prodotto da Compagnia della Rancia, in più di 20 anni sui palcoscenici, è un fenomeno che si conferma ogni sera. Si ripartirà proprio da Tolentino, il 15, 16 e 17 novembre per un weekend che si preannuncia tutto esaurito (pochissimi i posti ancora disponibili).“Grease” porta sul palco due nuovi protagonisti, giovani e talentuosi. Danny Zuko ha il volto di Simone Sassudelli; di 24 anni, formatosi alla Scuola del musical di Milano. Si perfeziona negli Stati Uniti, dove frequenta alcune tra le migliori accademie teatrali e lavora in importanti produzioni. Al suo fianco, nel ruolo di Sandy, Francesca Ciavaglia, 23 anni diplomata alla Bernstein School of Musical Theatre di Bologna di Shawna Farrell. “Grease”, con la sua colonna sonora elettrizzante da Summer Nights a You’re the One That I Want e le coreografie irresistibili, ha fatto innamorare e ballare intere generazioni, ed è stato capace di divenire fenomeno pop, con personaggi diventati vere e proprie icone generazionali: un gruppo coinvolgente, capitanato da Danny Zuko (Simone Sassudelli), il leader dei T-Birds, innamorato di Sandy (Francesca Ciavaglia), la ragazza acqua e sapone come Sandra Dee e Doris Day, che arriva a Rydell e, per riconquistare Danny dopo un flirt estivo, si trasforma diventando sexy e irresistibile. Insieme a loro, l’esplosivo Kenickie, (Giorgio Camandona) la ribelle e spigolosa Rizzo (Eleonora Lombardo), i T-Birds, le Pink Ladies, gli studenti dell’high school più celebre e un particolarissimo “angelo” (Nick Casciaro).