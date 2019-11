Al Teatro Vaccaj di Tolentino “L’Italia chiamò” con Franco Oppini

TOLENTINO - Dopo il debutto in prima nazionale al Teatro Astra di Castelfidardo, venerdì 8 novembre ore 21.15, nell’ambito del progetto “Marche in Vita”, in replica andrà in scena al Teatro Vaccaj di Tolentino lo spettacolo teatrale “L’Italia chiamò”, con Franco Oppini, regia di Victor Carlo Vitale. Ingresso gratuito. Lo spettacolo, promosso da Regione Marche (L.R. 5/2010), Comune di Castelfidardo e dalle associazioni Tracce di Ottocento e Fondazione Ferretti, è dedicato alla Battaglia di Castelfidardo del 18 settembre 1860.

