Il doppiatore marchigiano tra video geniali, doppiaggi dialettali, risate a più non posso: «Ora sogno di fare un quiz»

TOLENTINO - Video geniali, doppiaggi dialettali, risate a più non posso: Il doppiatore marchigiano, al secolo Riccardo Lombardelli, non avrebbe bisogno di presentazioni, bastano solo i video che realizza. Da poco sbarcato anche sul palcoscenico, ha dovuto sospendere più volte le tre date che erano state programmate per alcune stagioni teatrali nel 2020. «Colpa del Covid, dovremmo farcela tra novembre e dicembre, così abbiamo fissato sul circuito di Ciaotickets, peraltro i biglietti restano validi» dice Riccardo, che insieme ad Alberto Barabucci realizza gli esilaranti video. Sono di Tolentino e tre anni fa hanno iniziato a divertire il pubblico dei social.



La loro avventura nasce per caso: «Lo facevamo così, per gioco, per divertirci, poi abbiamo scoperto un’app che permetteva di fare le cose in maniera migliore. Riccardo ha iniziato ad usarla e abbiamo visto che funzionava» dice Alberto, che aiuta Lombardelli a montare i video doppiati. Fanno tutto da soli, con i migliori strumenti che hanno, perché non sono professionisti del settore. Ogni voce diversa che si sente, però, proviene sempre da Riccardo. «Sono sempre io che parlo – aggiunge –. In un primo momento non pensavamo potesse essere così di successo, invece, video dopo video, è andato sempre in crescendo». Fa di tutto, prendendo spunto dall’attualità, doppiando i più disparati personaggi, dai politici ai religiosi e anche qualche sportivo. L’ultimo video in ordine di tempo è stato pubblicato nella serata di domenica e prende spunto dal presidente degli Stati Uniti Joe Biden e da quello russo Vladimir Putin.

Come li sceglie? «Deve esserci una notizia che va forte e su quella costruiamo la nostra storia. Siamo sempre sul pezzo, qualche volta attingiamo dai film, e c’è da dire che in questo periodo però non si parla che di Covid» commenta. Hanno anche cominciato a mettere l’accento sulle Marche, servendosi del dialetto. Esilarante, come tutti, è anche il video che hanno realizzato riprendendo uno spezzone della recente intervista di Harry e Meghan rilasciata alla giornalista americana Oprah Winfrey. «Loro due, ma anche tutta la Royal Family sono tra quelli che ci danno la maggiore soddisfazione – prosegue il Doppiatore – in particolare la Regina Elisabetta. Di recente abbiamo provato con Draghi, ma è troppo “composto”. Intendo qui dire che i personaggi più “posati” sono quelli che vengono meno bene. Chiaro che facciamo anche quelli appena si presenta l’occasione. Chi invece ci riusciva benissimo, era l’ex premier Giuseppe Conte».

Un sogno nel cassetto? «Fare un quiz – chiude Lombardelli – gli oroscopi di Branco, ma quelli sono molto impegnativi». Intanto attendono di poter riprendere a calcare il palcoscenico, che hanno “conquistato” per caso, dopo diverse richieste ricevute in passato. Sono date che aprono con il loro primo video, quello con cui hanno cominciato, il bimbo cinese in una mensa, e proseguono poi con numerose esibizioni live, sempre tutte da ridere.

