Crudeli al piano con le più belle pagine di Cimarosa, Beethoven e Chopin

TOLENTINO - Considerata dalla critica internazionale uno dei più eminenti rappresentanti del concertismo italiano, Marcella Crudeli da anni svolge una consolidata e intensa carriera con concerti in oltre ottanta paesi. Sarà protagonista al Politeama di Tolentino domani, domenica 11 ottobre, alle ore 18 con un concerto per pianoforte dedicato alle più belle pagine di Cimarosa, Beethoven e Chopin.

Formatasi alle grandi scuole di Seidlhofer, Cortot e Zecchi, Marcella Crudeli si è diplomata con il massimo dei voti, lode e menzione speciale al Conservatorio Verdi di Milano e alle Accademie di Salisburgo e di Vienna. Si è esibita in oltre ottanta Paesi tanto come solista che come componente di importanti formazioni cameristiche, per conto dei maggiori enti concertistici e radio televisivi e con le orchestre più prestigiose. Le sono stati attribuiti diversi premi internazionali, tra i quali il Sagittario d’Oro, l’Adelaide Ristori, il Cimento d’Oro dell’Arte e della Cultura, il Palestrina, l’Europa, il Progetto Donna, il Francavilla, il Minerva, il Cimarosa, l’Oscar Capitolino. È stata nominata Professore Emerito al Sakuyo College a Tsuyama (1993). Il Presidente della Repubblica le ha conferito, nel 1999 l’onorificenza di Cavaliere al merito della Repubblica Italiana, nel 2003 la Medaglia d’Oro e il Diploma di Prima Classe, riservati ai Benemeriti della Scuola, della Cultura e dell’Arte e, nel 2007, l’onorificenza di Commendatore della Repubblica.

I biglietti per il concerto saranno disponibili al botteghino del Politeama, aperto tutti i giorni (escluso sabato e domenica) dalle 17 alle 20 e da tre ore prima dello spettacolo. Biglietti disponibili anche online all’indirizzo http://www.liveticket.it/politeamatolentino. Il costo del biglietto è di 5 euro più prevendita, ingresso gratuito per i possessori della Friend Card. Tutte le attività del Politeama si svolgono nel rispetto delle normative per il contrasto del Covid-19, quindi è necessaria la prenotazione. I concerti del Master Piano Festival Più sono sostenuti da Regione, MiBact e Amat nell’ambito del progetto Marche InVita lo spettacolo dal vivo per la rinascita dal sisma.

