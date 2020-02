Ammendola e lo strano caso di ​dottor Jekyll e mister Hyde. Al piano c'è Cinzia Pennesi

TOLENTINO - Una rassegna dedicata alle più belle opere del Novecento, interpretate quest’anno da grandi nomi del panorama cinematografico e teatrale italiano. Dopo Luca Ward, Michele Placido, Roberto Alpi, Daniela Scarlatti è la volta di Pino Ammendola che giovedì 6 febbraio alle ore 21,15 al Politeama di Tolentino, darà voce a “Lo strano caso del dottor Jekyll e del signor Hyde”, celebre romanzo di Stevenson. Ad accompagnarlo nel racconto Cinzia Pennesi al pianoforte. Pino Ammendola è attore di cinema, teatro e doppiatore. Ha lavorato con registi come Dino Risi, Tinto Brass e Giuseppe Tornatore. Si è avvicinato al mondo dello spettacolo nel 1963, debuttando poi nel cinema con un piccolo ruolo accanto a Nino Manfredi, in Operazione San Gennaro di Dino Risi. “Lo strano caso del dottor Jekyll e del signor Hyde” narra la storia di un avvocato londinese che investiga i singolari episodi tra il suo vecchio amico, il Dr. Jekyll e il malvagio Mr. Hyde. I biglietti per lo spettacolo sono disponibili al Botteghino del Politeama, aperto tutti i giorni dalle 17 alle 20 e da tre ore prima dello spettacolo. Il costo del biglietto è di 20 euro più prevendita. La rassegna Racconti d’Attore è organizzata in collaborazione con Cromia. Info: 0733968043. © RIPRODUZIONE RISERVATA