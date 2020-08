Tiziano Ferro, dopo la morte del cane Beau arriva Jake: «Ecco come ha deciso di venire a casa nostra»

«Dovevamo dare un senso alla scomparsa di Beau», e a casa di Tiziano Ferro arriva Jake. Il cantante originario di Latina, dopo la morte del suo cane, colpito da un'improvvisa emorragia interna, ha accolto un nuovo amico a quattro zampe. Si chiama Jake ed era un "compagno di canile" di Beau. Anche Jake, come il precedente cane del cantante, è un doberman, ma non di razza pura e per questo abbandonato in un canile.

Tra i due è scattata subito una forte amicizia che il cantante ha raccontato sul suo profilo Instagram: «Ecco come Jake decise da solo che doveva tornare a casa con noi», scrive sotto a un video in cui appare mentre accarezza il cane, che spontaneamente si è avvicinato a lui, come se lo conoscesse già da tempo. «La rabbia e il dolore rimarranno per sempre ma dovevamo dare senso alla scomparsa di Beau, e aiutare un altro angelo. Jake era amico di Beau in canile, ed è un gigante di 8 anni, ferito al corpo e al cuore. Caro Jake, basta canile per te...me lo ha detto Beau».

Lo scorso 28 agosto, dopo la scomparsa del suo animale domestico, Tiziano Ferro aveva incitato ad adottare un cane: «Beau non ce l'ha fatta. Il suo cuore si è fermato durante la notte. La nostra gratitudine verso di voi non ha limite, nessun limite davvero. Gli unici quattro mesi della sua vita fuori da un canile, gli ultimi della sua vita ma quanto amore, quanto amore... Adottate un cane adulto, pensateci se potete»

