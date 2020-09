Tito Ciccarese, flauto, e Massimo Agostinelli, chitarra a Senigallia

SENIGALLIA - Si conclude oggi a Senigallia, la Rassegna musicale "Concerti per la Rinascita e la Solidarietà", che ha visto protagonisti d'eccezione provenienti dall'Italia e dall'estero. Al Teatro del Museo del Giocattolo antico chiuderà la manifestazione un duo molto attivo e conosciuto a livello nazionale ed internazionale: Tito Ciccarese, flauto, e Massimo Agostinelli, chitarra.



Sarà un concerto cameristico, con la proposta di brani dell'Ottocento italiano, da Molino a Rossini a Giuliani, ed alcuni lavori del Novecento Francese, come Ibert e Demillac. Ciccarese, flautsta di Forlì, ed Agostinelli, chitarrista di Ancona, si esibiscono regolarmente presso le prinicpali Associazioni musicali, riscuotendo unanime consenso di pubblico e di critica. Esperti del repertrio ottocentesco, promuovono sempre performance brillanti e di effetto. Hanno al loro attivo migliaia di concerti svolti in ogni parte d'Europa, sia come solisti che in duo flauto e chitarra.



Il Concerto si svolgerà alle ore 21.15, presso il Taetro Fatati del Museo del Giocattolo, in via Maierini 13, a Senigallia.



Come consuetudine, a fine spettacolo sarà offerto un rinfresco, con vini tipici locali. Questa serata concluderà una lodevole iniziativa musicale voluta fortemente dagli organizzatori, a sostegno dell'attività culturale e con l'auspicio di una normalizzazione degli eventi artistici in questo periodo di difficoltà sanitaria. Il messaggio che racchiude l'evento finale di mercoledì, si spera venga raccolto dai responsabili organizzatori della cultura e da tutti coloro che collaborano allo sviluppo dell'arte e della musica. © RIPRODUZIONE RISERVATA